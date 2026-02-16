AKTUELNO

'ZLO SE RAZVIJA...' Nikad DRAMATIČNIJA poruka Zlenskog, sprema se nešto JEZIVO i MASIVNO: Uslediće vrlo brzo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da obaveštajne informacije ukazuju na to da Rusija sprema dalje masovne napade na ukrajinski energetski sektor.

- Ruski napadi se stalno, takoreći, 'razvijaju'. Zlo se takođe razvija. Nažalost. To su kombinovani udari koji zahtevaju posebnu zaštitu i odgovarajuću podršku partnera - rekao je Zelenski u večernjem obraćanju, prenosi Ukrinform.

Zelenski je kazao da je neophodno da zemlje, ukrajinski partneri, "ne ćute".

"Rusija mora da preuzme odgovornost za sve"

- Niko ne treba da ima iluzije, ako Rusija ne preuzme odgovornost za svoju agresiju, neće živeti u miru sa vama, niti sa bilo kim u svetu ko računa na saradnju sa njom. Rusija mora da preuzme odgovornost za sve. Mora da postoji pravda - rekao je Zelenski.

On je kazao da "sada svi čekaju nastavak trilateralnih sastanaka", na mirovnim pregovorima u Ženevi koji su zakazani za sutra, kao i da je ukrajinska delegacija već u Ženevi, i da se već sprema za pregovore.

- Rusija ne može da odoli iskušenju poslednjih dana zimske hladnoće i želi da bolno udari Ukrajince. Što je više zla od Rusije, to će svima biti teže da se sa njima oko nečega dogovore. Ukrajina može postati zaista važan element evropske i evroatlantske bezbednosti. Važno je da partneri naše države budu svesni mogućnosti Ukrajine, kao i našeg zajedničkog neprijatelja - zaključio je Zelenski.

