'ZLO SE RAZVIJA...' Nikad DRAMATIČNIJA poruka Zlenskog, sprema se nešto JEZIVO i MASIVNO: Uslediće vrlo brzo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da obaveštajne informacije ukazuju na to da Rusija sprema dalje masovne napade na ukrajinski energetski sektor.

- Ruski napadi se stalno, takoreći, 'razvijaju'. Zlo se takođe razvija. Nažalost. To su kombinovani udari koji zahtevaju posebnu zaštitu i odgovarajuću podršku partnera - rekao je Zelenski u večernjem obraćanju, prenosi Ukrinform.

Zelenski je kazao da je neophodno da zemlje, ukrajinski partneri, "ne ćute".

Intelligence reports that the Russians are preparing new massive strikes on energy, and air defense must be configured properly. Any delay in supplying air defense missiles works for scaling up the damage from the strikes. Everything discussed in Munich must be implemented fast. pic.twitter.com/yG2xDdp50d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 16. фебруар 2026.

"Rusija mora da preuzme odgovornost za sve"

- Niko ne treba da ima iluzije, ako Rusija ne preuzme odgovornost za svoju agresiju, neće živeti u miru sa vama, niti sa bilo kim u svetu ko računa na saradnju sa njom. Rusija mora da preuzme odgovornost za sve. Mora da postoji pravda - rekao je Zelenski.

On je kazao da "sada svi čekaju nastavak trilateralnih sastanaka", na mirovnim pregovorima u Ženevi koji su zakazani za sutra, kao i da je ukrajinska delegacija već u Ženevi, i da se već sprema za pregovore.

- Rusija ne može da odoli iskušenju poslednjih dana zimske hladnoće i želi da bolno udari Ukrajince. Što je više zla od Rusije, to će svima biti teže da se sa njima oko nečega dogovore. Ukrajina može postati zaista važan element evropske i evroatlantske bezbednosti. Važno je da partneri naše države budu svesni mogućnosti Ukrajine, kao i našeg zajedničkog neprijatelja - zaključio je Zelenski.

Autor: Iva Besarabić