'SRDAČAN I PRIJATELJSKI RAZGOVOR' Vučić razgovarao sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predsednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim.

- Srdačan i prijateljski razgovor sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim o geopolitičkim prilikama i daljem jačanju ukupne bilateralne saradnje, sa posebnim akcentom na energetiku, investicije i nove zajedničke projekte od strateškog značaja za obe zemlje. Razmenili smo mišljenja i o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i ponovili da je neophodno vratiti mir i stabilnost, kao ključne preduslove za sigurnost i razvoj regiona. Posebno smo razgovarali o unapređenju ekonomske saradnje i daljem razvoju zajedničkih projekata, uz jasan interes da se postojeći potencijali dodatno iskoriste u korist građana obe zemlje - istakao je Vučić.

On naglašava da je želeo još jednom, lično, da se zahvali predsedniku Alijevu na kontinuiranoj i konkretnoj podršci koju pruža Srbiji, što potvrđuje čvrsto partnerstvo i međusobno poverenje naših država.

- Iskoristio sam ovu priliku da potvrdim svoje učešće na predstojećem World Urban Forum u Bakuu i pozdravim uspostavljanje direktne avio-linije Er Srbije na relaciji Beograd–Baku, sa prvim letom planiranim za 3. maj, što predstavlja važan korak u dodatnom povezivanju naših naroda i privreda - naglasio je predsednik, i zaključio:

- Ponovio sam opredeljenje Srbije da nastavi da razvija odnose sa Azerbejdžanom u duhu iskrenog prijateljstva, poštovanja i zajedničkog interesa za stabilnost i ekonomski napredak.

Autor: S.M.