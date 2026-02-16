'PONOSAN NA NAŠE PRIJATELJSTVO' Predsednik Vučić otkrio detalje razgovora na radnom doručku s predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na radnom doručku sa predsednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim.

- Na radnom doručku sa predsednikom @presidentaz u opuštenoj i srdačnoj atmosferi diskutovali smo o dodatnom jačanju prijateljstva i strateškog partnerstva naših zemalja- piše u objavi predsednika Vučića.

- Sumirali smo posetu i razgovarali o projektima koji mogu da našu saradnju u energetici, infrastrukturom povezivanju i ekonomiji dignu na još viši nivo. Ponosan na naše prijateljstvo i stabilne odnose usmerene na konkretne rezultat- napisao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić