AKTUELNO

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ RAZGOVARAO SA ALIJEVIM: Razmotrili smo pitanja od zajedničkog interesa sa posebnim osvrtom na energetsku saradnju

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim.

- Dobar i sadržajan telefonski razgovor sa predsednikom Azerbejdžana , tokom koga sam mu, pre svega, čestitao rođendan i zahvalio na ličnoj posvećnosti prijateljstvu sa našom zemljom

Razmotrili smo aktuelna globalna i pitanja od zajedničkog interesa, sa posebnim osvrtom na energetsku saradnju, stabilnost i dalje unapređenje strateškog partnerstva između Srbije i Azerbejdžana.

Ponovio sam da Srbija izuzetno ceni prijateljske odnose sa Azerbejdžanom, koji su zasnovani na međusobnom poštovanju, poverenju i konkretnim rezultatima i uputio poziv predsedniku Alijevu da poseti Srbiju.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim.

Dobar i sadržajan telefonski razgovor sa predsednikom @presidentaz , tokom koga sam mu, pre svega, čestitao rođendan i zahvalio na ličnoj posvećnosti prijateljstvu sa našom zemljom.

Razmotrili smo aktuelna globalna i pitanja od zajedničkog interesa, sa posebnim osvrtom na energetsku saradnju, stabilnost i dalje unapređenje strateškog partnerstva između Srbije i Azerbejdžana.

Ponovio sam da Srbija izuzetno ceni prijateljske odnose sa Azerbejdžanom, koji su zasnovani na međusobnom poštovanju, poverenju i konkretnim rezultatima i uputio poziv predsedniku Alijevu da poseti Srbiju - napisao je predsednik Vučić na svom instagram profilu.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Azerbejdžan

#Politika

#SNS

#Srbija

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić razgovarao sa predsednikom Azerbejdžana: Obavestio sam Alijeva o brojnim pritiscima kojima je Srbija izložena i zamolio sam ga za prijateljsku i

Politika

VUČIĆ SE SASTAO SA ALIJEVIM: Sa dragim prijateljem pred početak jednog od najvažnijih svetskih događaja posvećenih klimatskim promenama

Politika

VUČIĆ O SASTANKU SA ALIJEVIM: Razgovarali sno o bilateralnim odnosima i odličnoj saradnji Srbije i Azerbejdžana (VIDEO)

Politika

VUČIĆ IZ AZERBEJDŽANA O RAZGOVORU SA TRAMPOM: To je velika čast i uspeh za Srbiju

Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA ZELENSKIM: Sadržajan i dobar razgovor o svim važnim pitanjima bilateralne saradnje, razmotrili smo i evropski put naših zemalja

Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA ZELENSKIM: Saglasili smo se da postoji prostor za međusobnu podršku