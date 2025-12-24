PREDSEDNIK VUČIĆ RAZGOVARAO SA ALIJEVIM: Razmotrili smo pitanja od zajedničkog interesa sa posebnim osvrtom na energetsku saradnju

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim.

- Dobar i sadržajan telefonski razgovor sa predsednikom Azerbejdžana , tokom koga sam mu, pre svega, čestitao rođendan i zahvalio na ličnoj posvećnosti prijateljstvu sa našom zemljom

Razmotrili smo aktuelna globalna i pitanja od zajedničkog interesa, sa posebnim osvrtom na energetsku saradnju, stabilnost i dalje unapređenje strateškog partnerstva između Srbije i Azerbejdžana.

Ponovio sam da Srbija izuzetno ceni prijateljske odnose sa Azerbejdžanom, koji su zasnovani na međusobnom poštovanju, poverenju i konkretnim rezultatima i uputio poziv predsedniku Alijevu da poseti Srbiju.

Ponovio sam da Srbija izuzetno ceni prijateljske odnose sa Azerbejdžanom, koji su zasnovani na međusobnom poštovanju, poverenju i konkretnim rezultatima i uputio poziv predsedniku Alijevu da poseti Srbiju - napisao je predsednik Vučić na svom instagram profilu.

Autor: Iva Besarabić