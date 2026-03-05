AKTUELNO

VUČIĆ RAZGOVARAO SA ALIJEVIM: Izrazili smo zabrinutost zbog daljeg zaoštravanja sukoba, uz nadu da će razum i diplomatija prevladati

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ, PIXABAY.COM ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim.

- Prijateljski razgovor sa predsednikom @presidentaz. Razmenili smo mišljenja o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i mogućim posledicama sukoba po ceo svet.

- Izrazili smo zabrinutost zbog daljeg zaoštravanja sukoba, uz nadu da će razum i diplomatija prevladati i otvoriti prostor za uspostavljanje mira. Saglasili smo se da su smirivanje tenzija, odgovornost i dijalog neophodni kako bi se sačuvala stabilnost u širem regionu.

- Zahvalio sam predsedniku Alijevu na srdačnim rođendanskim čestitkama naglasivši značaj prijateljstva i partnerstva koje Srbija i Azerbejdžan dele. Uveren sam da ćemo, u interesu naših država i za dobrobit naših naroda, nastaviti da zajedničkim naporima jačamo blisko prijateljstvo i strateško partnerstvo Srbije i Azerbejdžana - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.

Autor: A.A.

