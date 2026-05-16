Jerković povodom odluke CIK u Prištini: Smanjivanje prava srpskih predstavnika predstavlja kontinuitet institucionalnog pritiska na Srbe

Povodom odluke Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini da Srpskoj listi drastično smanji broj mesta u biračkim odborima, Odbor za kontrolu i opservaciju izražava oštar protest i upozorava na sistemsko urušavanje integriteta predstojećih izbora.

- Smanjivanje prava srpskih predstavnika, protiv kojeg je s pravom upućena žalba Izbornom panelu (IPŽP), predstavlja kontinuitet institucionalnog pritiska na srpske subjekte - kaže Aleksandar Jerković programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO) i dodaje:

Podsećam javnost da je po apsolutno istom šablonu CIK prethodno odbio da izda akreditaciju i našoj organizaciji OKO. Jedini razlog za uskraćivanje prava našim posmatračima bio je bizaran administrativni izgovor – činjenica da u zvaničnom Statutu naše organizacije stoji pojam „Kosovo i Metohija“.

- Izbacivanje nezavisnih srpskih posmatrača i istovremeno smanjenje broja srpskih članova u biračkim odborima jasno ukazuje na nameru da se srpskoj zajednici u potpunosti onemogući kontrola izbornog procesa. Izbori u kojima se podobnost meri jezičkim dekretima, a manjinama ukida pravo na nadzor, nemaju nikakav legitimitet.Pozivamo OEBS i predstavnike Evropske unije da hitno reaguju, zaustave samovolju CIK-a i obezbede ravnopravne uslove za sve aktere - naveo je Jerković.

Autor: S.M.