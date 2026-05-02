Izborni inženjering pod plaštom demokratije: Gde su posmatrači i kontrolori na Kosovu i Metohiji?

Organizacija OKO — Odbor za kontrolu i opservaciju — izražava ozbiljnu zabrinutost povodom odluke Centralne izborne komisije u Prištini kojom je Srpskoj listi onemogućeno da ima članove u 24 od ukupno 38 opštinskih izbornih komisija, navodi se u saopštenju koje potpisuje Aleksandar Jerković, programski direktor Organizacije OKO.

Saopštenje prenosimo u celosti:

Ovakva odluka, prema našoj oceni, ozbiljno narušava princip jednakog pristupa izbornom procesu, dovodi u pitanje transparentnost rada izbornih organa i direktno ugrožava poverenje građana u regularnost predstojećih izbora.

Dvostruki standardi i uskraćivanje kontrole

Dok se izborni proces u Srbiji redovno analizira do najsitnijih detalja, na Kosovu i Metohiji se, pred očima međunarodne zajednice, sprovodi sistemsko ograničavanje učešća srpskih predstavnika u kontroli izbora.

Postavljamo javno pitanje: kako bi međunarodna javnost reagovala kada bi bilo kojoj manjinskoj zajednici u Srbiji bilo uskraćeno pravo na kontrolore u izbornim komisijama? Kako bi izgledale reakcije da se posmatračima iz pojedinih država ili organizacija selektivno uskraćuje akreditacija?

Kada su u pitanju Srbi na Kosovu i Metohiji, izostanak jasne reakcije šalje zabrinjavajuću poruku.

Slučaj organizacije OKO

Podsećamo da je CIK prethodno odbio akreditaciju organizaciji OKO, jedinoj posmatračkoj misiji iz centralne Srbije koja se prijavila za praćenje izbora.

Ako institucije u Prištini nemaju nameru da ograniče transparentnost izbora, postavlja se pitanje zbog čega se onemogućava prisustvo stručnih posmatrača i kontrolora na birackim mestima.

Prva srpska nezavusna osmatracka misija OKO, rukovodeći se ODIHR metodologijom i principima Kopenhagenskog dokumenta iz 1990. godine, koji predviđaju pravo prisustva domaćih i međunarodnih posmatrača, preduzeće sledeće korake:

Od CIK-a Kosova ćemo zvanično zatražiti uvid u zapisnik sa sednice, pravni osnov za selektivnu raspodelu mesta u opštinskim izbornim komisijama i tabelu raspodele po opštinama.

Prioremamo detaljan izveštaj o kršenju principa jednakog pristupa, transparentnosti i poverenja u izborni proces, koji će biti dostavljen ambasadama zemalja Kvinte, Kancelariji EU, OEBS/ODIHR-u i relevantnim izvestiocima Saveta Evrope. Pozivamo sve domaće i međunarodne posmatračke misije da se javno izjasne o ovoj odluci i da jasno odgovore da li će priznati legitimitet izbora na kojima je jednoj zajednici značajno ograničeno pravo da kontroliše izborni proces.

Pravo na slobodne, poštene i transparentne izbore nije privilegija, već osnovno demokratsko i ljudsko pravo. Ono ne sme zavisiti od političke podobnosti, etničke pripadnosti ili odnosa institucija prema jednoj zajednici.

Autor: Pink.rs