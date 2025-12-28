Saopštenje povodom odbijanja akreditacije posmatračke misije OKO

Organizacija OKO - Odbor za kontrolu i opservaciju obaveštava javnost da je Centralna izborna komisija Kosova donela odluku kojom se odbija akreditacija naše posmatračke misije za prevremene izbore zakazane za 28. decembar 2025. godine, naveo je u saopštenju Aleksandar Jerković, Programski direktor OKO.

- Ono što ovu odluku čini posebno zabrinjavajućom jeste činjenica da akreditacija nije odbijena iz proceduralnih, tehničkih ili profesionalnih razloga, niti zbog neispunjavanja bilo kog formalnog uslova. U obrazloženju odluke navodi se da je razlog odbijanja isključivo to što se u Statutu organizacije OKO koristi naziv Kosovo i Metohija, a ne termin „Republika Kosovo“ - ističe se u saopštenju i dodaje:

- Posebno ističemo da je na osnovu istog tog Statuta, dakle uz korišćenje naziva Kosovo i Metohija, organizaciji OKO pre svega dva meseca odobrena posmatračka misija za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji. Ova činjenica nedvosmisleno potvrđuje da je dokumentacija tada bila prihvatljiva i u skladu sa pravilima CIK-a, te jasno ukazuje na nedoslednu i selektivnu primenu kriterijuma, u zavisnosti od političkog konteksta i trenutka.

Time je po prvi put eksplicitno potvrđeno da se pravo na posmatranje izbora uslovljava terminološkim i identitetskim pitanjem, a ne poštovanjem pravila i standarda izbornog procesa.

- Organizacija OKO nije politička partija niti politički akter. Naša uloga je da, u skladu sa međunarodnim standardima, posmatramo zakonitost, regularnost i transparentnost izbora. Od posmatračke misije se ne može i ne sme zahtevati da menja sopstveni statut, pravni identitet ili vrednosni okvir kako bi ispunila politička očekivanja jedne strane - kažu iz OKO i dodaju:

- Ovakva praksa otvara ozbiljno pitanje inkluzivnosti i kredibiliteta izbornog procesa. Ako se posmatrači biraju na osnovu terminologije koju koriste u svojim internim aktima, a ne na osnovu objektivnih kriterijuma, tada izbori prestaju da budu slobodni u punom smislu te reči.

- Demokratija podrazumeva da izborni proces mogu da posmatraju i nadziru i oni koji ne dele politički ili identitetski narativ institucija koje izbore sprovode. Suprotno tome, selektivno prihvatanje „podobnih“ posmatrača vodi ka selektivnoj demokratiji, u kojoj je kontrola dozvoljena samo onima koji unapred prihvate jednu političku istinu.

Organizacija OKO će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva kako bi zaštitila svoje pravo na posmatranje izbora, ali i kako bi o ovom presedanu obavestila domaću i međunarodnu javnost. Posmatranje izbora nije politička privilegija. To je osnovni mehanizam poverenja u izborni proces - navode.

Autor: A.A.