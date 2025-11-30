Jerković: Dva vozila blokirala automobil u kom sam bio sa ćerkom, čovek je vređao i psovao

Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO), organizacije koja je posmatrač na današnjim lokalnim izborima u Mionici, izjavio je da su dva vozila blokirala vozilo u kojem se on nalazio sa svojom ćerkom od 18 godina i tim prilikom su njoj upućivali uvrede.

Jerković je za Tanjug rekao Ispričao je da su dva vozila, jedno ispred i jedno iza, blokirala vozilo koje je vozila njegova ćerka.

"Čovek je izašao, pokušao da uhvati kvaku od vrata, nasrnuo na moju ćerku, psovao je, vređao. Potpuno jedna neracionalna situacija, ja sam nju zamolio, s obzirom da smo još u povoju organizacije, da mi pomogne oko vožnje, dete ni krivo, ni dužno. Dakle, neverovatno", naveo je Jerković.

On je rekao da oni koji gube izbore žele da unesu strah među ljude.

"Jasno je da njihovi puleni neće da ih dobiju i to je način da se opravda nekakvo odustajanje. Videli ste i Crtu. Dakle, mi nismo videli ni jedan autentični dokaz Crte da je bilo ko, bilo šta rekao bilo kom njihovom posmatraču, ali oni su bez ikakvog utemeljenja izneli te tvrdnje i iskoristili su to kao povod da se njihovi posmatrači povuku", kazao je Jerković.

Istakao je da se njegova posmatračka organizacija neće povući i da su oni tu da građanima i domaćoj i međunarodnoj javnosti predstave autentičnu sliku onoga što se dešavalo u Mionici.

"Tu smo da zabeležimo sve neregularnosti, sve potencijalne probleme i da i javnost, ali i posmatrači iz međunarodne zajednice mogu da zaključuju o čemu se ovde radi - ne stvaranjem narativa, ne stvaranjem priča, nego jednostavno slikom i dokumentima", naglasio je Jerković.

Naveo je da je, prema podacima OKO, izlaznost u Mionici do 13 sati bila 35 odsto, istakao da je to velika izlaznost i izrazio zadovoljstvo što se ljudi ne plaše i pokazuju svoju slobodnu volju.

U Minoci se danas održavaju lokalni izbori, a u centru grada ranije danas zabeležena je verbalni duel između dve grupe građana.

Sporadičnih verbalnih incidenata bilo je i u selima opštine Mionica.

Skupština opštine Mionica ima 39 odborničkih mesta, u birački spisak upisano je 10.640 birača, a može da se glasa na 38 biračkih mesta.

Na lokalnim izborima u Mionici učestvuje šest izbornih lista.

Autor: Iva Besarabić