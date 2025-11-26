Aleksandar Jerković: 30. novembar će pokazati razliku između narativa i činjenica

Uoči lokalnih izbora u Mionici, Sečnju i Negotinu, domaća posmatračka misija OKO – Odbor za Kontrolu i Opservaciju objavila je da će sprovesti sveobuhvatan monitoring izbornog dana, u skladu sa standardima OEBS/ODIHR i Kopenhaškim dokumentom.

Programski direktor OKO Aleksandar Jerković, poručuje da će 30. novembar biti „važan test, ne samo za lokalne zajednice, već i za način na koji se u Srbiji tumače izbori“.

- U opštinama poput Mionice, Sečnja i Negotina svaki glas ima ogromnu težinu. U zajednicama od oko deset hiljada stanovnika, jedan glas je ekvivalent stotinama glasova na nacionalnom vivou. Ovo nisu obični izbori. Na njima se ne odlučuje samo o putu do sela, o vrtiću ili ambulanti; na ovim izborima trasira se i put čitave države. To je ozbiljna odgovornost, ali i ozbiljna prilika za građane - kaže Jerković.

Prozapadne NGO već godinama ulaze u izbore sa unapred gotovim scenarijem

Prema Jerkoviću, najveći izazov za izborni integritet danas ne dolazi iz sistema, već iz načina na koji određene organizacije plasiraju svoje zaključke još pre nego što proces počne.

- Godinama unazad pojedine prozapadne nevladine organizacije ulaze u izbore sa već pripremljenim narativom o neregularnostima. Svaki put ista šema: pre izbora usledi talas upozorenja, na dan izbora nalet optužbi, a posle izbora unapred pripremljeni izveštaji koji više liče na politički pamflet nego na posmatrački dokument - navodi Jerković.

On ukazuje na nekoliko primera iz ranijih izbornih ciklusa:

● Krajem 2023. godine, još pre otvaranja birališta, jedna međunarodno finansirana organizacija objavila je „analizu” o „ugroženoj atmosferi”, bez ijednog konkretnog dokaza sa terena.

● Tokom izbora u Kosjeriću i Zaječaru, iste strukture su objavljivale „dojave” o neregularnostima koje se kasnije nisu potvrdile.

● U pojedinim izveštajima, kako ističe, „jedan isti incident se navodio više puta kao da je reč o više različitih slučajeva — samo da bi se stvorio utisak širokih problema“.

- To nije posmatranje. To je proizvodnja slike. To je pokušaj da se izborne institucije delegitimišu, da se građanima ulije nepoverenje i da se stvori utisak da ništa u Srbiji ne može da bude regularno - kaže Jerković.

OKO radi suprotno — mi ne pišemo scenarije, mi prenosimo činjenice

Jerković naglašava da je OKO nastao iz potrebe da domaći posmatrači postanu standard, a ne izuzetak.

- OKO posmatra ceo proces — od pripreme biračkih mesta, preko toka glasanja, do brojanja glasova. Mi pratimo rad biračkih odbora, procedure, pristup materijalu, rad opštinskih izbornih komisija. Mi ne nagađamo i ne tumačimo — mi beležimo - kaže on.

OKO primenjuje metodologiju usklađenu sa ODIHR-om:

– standardizovani obrasci za posmatranje,

– evidencija proceduralnih neregularnosti,

– hronološki zapis,

– fotografisanje i verifikacija situacija,

– statističko sumiranje.

- Naš jedini cilj je istina, istina ispred politike - dodaje Jerković.

Pokušaji da se izbore unapred proglase neregularnim deo su šire strategije

Tokom poslednjih nedelja, kako kaže, primetni su jasni pokušaji da se izbori delegitimišu još pre nego što počnu.

- Pokrenute su lažne ankete koje daju nerealne rezultate, rađene bez metodologije i bez ikakve odgovornosti. Pojedini aktivisti pokušali su da blokiraju institucije i tako se nametnu kao politički faktor. U opticaju su unapred pripremljene priče o navodnim incidentima koji se nikada ne dogode. To nije politika — to je pritisak na institucije i priprema alibija za poraz - navodi Jerković.

On dodaje da se „u malim opštinama ne može sakriti ništa“.

- U Mionici, Sečnju i Negotinu svi sve znaju. Svako poznaje svakoga. Ako se negde pojavi nepravilnost, ona postane javna za pet minuta. Zbog toga je ideja masovne manipulacije na lokalu potpuno nerealna - kaže Jerković.

30. novembra neće presuditi buka — presudiće narod

Jerković ističe da će OKO objaviti preliminarne nalaze istog dana, uveče, i da će izveštaj biti dostupan domaćoj i međunarodnoj javnosti.

- Transparentnost je najbolji odgovor na manipulaciju. Zato će naše zapisnike moći da vide svi — i građani, i institucije, i međunarodni partneri. Biće jasno ko govori činjenicama, a ko narativima - kaže on.

Poziva građane triju opština da u nedelju 30. novembra iskoriste svoje pravo glasa.

- Vaš glas presuđuje — i vaš glas ima ogromnu težinu. Ne prepustite ga drugima. Na nama je da čuvamo regularnost, na vama je da odlučite. A kada narod govori — istina je nepobediva - zaključuje Jerković.