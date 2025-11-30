Zastrašujuće: Blokaderi napali Aleksandra Jerkovića i njegovu ćerku (VIDEO)

Blokaderi su danas u Mionici napali predsednika Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO), Aleksandra Jerkovića, i njegovu ćerku.

Prema poslednjim informacijama, Jerković, koji je u Mionici bio kako bi u ime svoje organizacije pratio regularnost izbora, trebalo je da održi konferenciju za novinare, ali su ga blokaderi u tome sprečili.

- Polili su moj automobil i napali moju ćerku od 18 godina - rekao je Jerković ekskluzivno za Informer.

Neposredno pre nego što su polili Jerkovićev automobil, blokaderi su mu uputili strašne pretnje, što se može čuti u video-snimku.

Autor: Pink.rs