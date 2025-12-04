Jerković: Zbog diplomatske ofanzive Srbije Kurti se nalazi u nezavidnoj poziciji jer nije omogućio članstvo takozvanom Kosovu u međunarodnim institucijama

Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju, oglasio se povodom odbijanja Srpske liste i ocenio da je zbog diplomatske ofanzive naše zemlje Aljbin Kurti u nezavidnoj poziciji.

- Njegov smanjen politički kredibilitet se video i na lokalnim izborima u oktobru gde je izgubio u većim gradovima. Situacija na Kosovu sve više podseća na ono što smo videli u Zaječaru — pokušaj da se administrativnim trikovima precrta volja građana. Kada se procedure koriste da bi zaobišle izborni rezultat, to nije pravna država nego udar na demokratiju. To smo na zalost videli I EU u Rumuniji, ali vidimo I slicne pokusaje Tužilaštva, da svoje interese upakuju u propisa I stave iznad volje Naroda - naveo je on i dodao:

U demokratskim sistemima građani, preko svojih predstavnika, donose i menjaju zakone i Ustav. Zato je volja građana temelj demokratije — institucije postoje da bi je sprovele, a ne da bi je poništile. I zato je posebno ironično kada oni koji najviše optužuju vlast za autoritarnost istovremeno žele da vladaju bez većine, bez brojeva i bez poverenja.

- Tamo gde postoji kriza legitimiteta ili gde vlada nema većinu u parlamentu — kao na Kosovu — vanredni izbori su logični i potrebni. Tamo gde takve krize nema, kao u Srbiji, vanredni izbori nisu nužnost, već politička odluka. Na Kosovu vlada nema većinu i to je prava politička kriza, uz to je Kurtijeva partija izgubila na lokalnim izborima. U Srbiji vlada ima stabilnu većinu, a rezultati lokalnih izbora jasno potvrđuju legitimitet republičke vlasti - ocenio je Jerković.

Kako navodi, besmisleno je održavati izbore u atmosferi nasilja, pritisaka i pretnji. Dokle god se ponavljaju incidenti poput onih u Kosjeriću i Mionici, niko ozbiljan ne može da govori o fer i slobodnim izborima.

- Međunarodni standardi su jasni: izbori se ne održavaju dok postoje pretnje i pritisci na građane. Pogledajte Ukrajinu — tamo se predsednički izbori ne raspisuju jer ratni uslovi ne obezbeđuju bezbednost i slobodu građana, iako bi izbori po redovnom roku već morali da budu održani - kazao je i dodao:

Dok su na Kosovu pritisci bili stvar bezbednosti i realnog rizika, u Mionici su pritisci bili stvar primitivizma — toliko neprijatni i nevaspitani da je bilo teško i posmatrati ih.

Jerković naglašava da je poražavajuće da Srbi trpe pritiske bilo gde na svojoj teritoriji, a pogotovu u delovima gde su većina. Kako kaže, izbori u Mionici su pokazali u kojoj meri postoji pritisak na birače da izraze svoj stav.

- Stalno slušamo kako koalicija okupljena oko SNS vrši pritisak na birače, a oni rade legalan posao koji se odnosi na sigurne glasove - to nije protivzakonito, dok neki drugi fizički pokušavaju da ometaju ljude koji su krenuli na glasanje i žele na taj način da spreče nekog da ostvari svoje biračko pravo što je jedno od elementarnih ljudskih prava. Isto tako odbijanjem kandidature Srpske liste Kurti danas krši prava Srba na Kosovu - zaključio je Jerković.

Autor: Pink.rs