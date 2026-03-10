Jerković pita Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA): Ko ste vi da odlučujete ko sme da učestvuje na izborima, a ko ne?

Programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO) Aleksandar Jerković reagovao je na navode organizacije CRTA o navodnim „fantomskim listama“ na lokalnim izborima, postavljajući pitanje ko daje pravo nevladinim organizacijama da dovode u pitanje zakonsko pravo građana da učestvuju na izborima.

„Jedno kratko pitanje za CRTA. Kažete — neki građani se kandiduju, a njihove liste su fantomske. Ali ko ste vi da osuđujete nečije pravo da se kandiduje ako to radi po zakonu? Ko ste vi da određujete sa kim će neko imati bliže, a sa kim dalje političke stavove? Vi — neizabrani. Iz jedne parapolitičke organizacije“, naveo je Jerković.

On je dodao da, kako kaže, nije jasno od kada neformalne grupe imaju pravo da predstavljaju određene društvene kategorije.

„Nisam čuo — ispravite me ako grešim — od kada neka neformalna grupa ima ekskluzivno pravo da budu studenti ili da budu mladi“, istakao je Jerković.

Prema njegovim rečima, zanimljivo je da organizacija CRTA, kako tvrdi, nikada „fantomskom“ nije nazvala anonimnu grupu koja se predstavlja kao „studenti u blokadi“.

„A kriju lica i stavove kao zmija noge. I kako to da vi, koji se deklarativno borite za demokratiju, niste osudili opstruisanje glasanja među studentima preko e-Student aplikacije? Da znamo koliki im je stvarni legitimitet“, rekao je Jerković.

On je ocenio da bi, kako navodi, bilo poštenije da se svi politički akteri javno predstave građanima.

„Možda bi bilo poštenije da oni koji već godinu dana stvaraju igre senki i duhova konačno skinu prave fantomske maske. Neka se registruju — kao i svi ostali. Neka izađu pred građane. Neka kažu ko su, koga predstavljaju i kako misle da vode ovu zemlju“, poručio je.

Jerković je dodao da je upravo to suština demokratskog procesa.

„Jer to se zove demokratija. A ne kada anonimne parapolitičke grupe, sakrivene iza etikete NVO, pokušavaju da odlučuju ko sme — a ko ne sme — da učestvuje na izborima. Ako već govorimo o fantomima… onda je red da prvo i vi i oni skinete maske“, zaključio je Jerković.