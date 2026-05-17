Memorandum trajo jedan dan! Blokaderi priznali: Da prevarimo narod, pa ćemo se Kosovom baviti posle izbora?

Memorandum o Kosovu i Metohiji, koji su blokaderi slavodobitno usvojili u Kragujevcu, trajao je jedan dan! Već u Utisku nedelje, kod Olje Bećković, blokaderi su ublaži stav koji su samo dan ranije usvojili u Kragujevcu.

Odgovarajući na pitanje o ovom Memorandumu, jedan od blokadera jasno je poručio da je njihov cilj da prevare narod i dočepaju se vlasti, a da će se potom baviti Kosovom.

- Mogao bih da kažem da mnogi pojedinci u Srbiji pokušavaju da uspeh koji imaju studenti da obore tako nekim pitanjima koje dele naš narod. Osnova programa studenata je ispunjenje naših zahteva i jedan rad institucija, funkcionisanje institucije, poštovanje Ustava, u kom postoji jasan stav o Kosovu i Metohiji. Sva pitanja koja dela naše građane i naše potencijalne birače, biće na nekim - kaže on.

