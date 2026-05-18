PRISUSTVUJE VIŠE OD 41.000 UČESNIKA IZ 180 ZEMALJA! Vučić stigao na Svetski urbani forum u Bakuu: Obratiće se učesnicima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kongresni centar u Bakuu, gde će danas početi 13. Svetski urbani forum (WUF13), a dočekali su ga predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev i izvršni direktor programa UN-Habitat Anaklaudija Rosbah.
Vučić će, nakon ceremonije otvaranja, prisustvovati obraćanjima domaćina, najviših zvaničnika Ujedinjenih nacija (UN), predstavnika istaknutih globalnih kompanija, kao i vodećih svetskih aktera civilnog društva u oblasti održivog razvoja.
Predviđeno je da se obrate Alijev i Rosbah, a biće emitovane i video poruke generalnog sekretara UN Antonia Gutereša i predsednice Generalne skupštine UN Analene Berbok.
Predsednik Vučić će se potom obratiti u okviru centralnog dela Foruma koji okuplja šefove država i vlada.
Na marginama skupa, predsednika Vučića očekuje niz susreta i razgovora sa brojnim zvaničnicima.
Više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja
Ovogodišnji skup okuplja više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja, među kojima su šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva.
Svetski urbani forum traje do 22. maja na stadionu Baku Olympic Stadium, a tema je "Stanovanje u svetu: Bezbedni i otporni gradovi i zajednice", u organizaciji UN Habitat.
Svetski urbani forum jedan je od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, urbanizaciji i održivom razvoju.
Forum organizuje UN Habitat u saradnji sa Vladom Azerbejdžana, a okuplja svetske lidere, urbaniste, predstavnike vlada, investitore, stručnjake i organizacije civilnog društva iz celog sveta.
U fokusu ovogodišnjeg foruma je problem nedostatka pristupačnog i bezbednog stanovanja.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od tri milijarde ljudi širom sveta nema adekvatne uslove za život, dok brza urbanizacija, rast cena nekretnina i klimatske promene dodatno pogoršavaju situaciju.
Organizatori ističu da gradovi moraju postati otporniji, održiviji i prilagođeni potrebama stanovništva.
Akcenat je stavljen na razvoj socijalnog stanovanja, zelene infrastrukture, modernog urbanog planiranja i smanjenje socijalnih razlika u urbanim sredinama.
Učesnici će tokom šest dana razgovarati o modernom urbanom planiranju, infrastrukturi, zelenoj energiji, održivom saobraćaju i načinima da gradovi postanu otporniji na klimatske i društvene promene.
Predsednik Vučić stigao je u nedelju u Baku, gde se sastao sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, a potom i sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija.
Autor: D.Bošković