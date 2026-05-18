VUČIĆ IZ BAKUA: Sa ponosom predstavljam Srbiju na jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova (FOTO)

Predsednika očekuje i niz susreta sa svetskim zvaničnicima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kongresni centar u Bakuu, gde će danas početi 13. Svetski urbani forum (WUF13), a dočekali su ga predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev i izvršni direktor programa UN-Habitat Anaklaudija Rosbah.

"Sa ponosom predstavljam Srbiju na Worl Urban Forumu, jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana.

Za našu zemlju od velikog je značaja da bude deo razgovora o savremenim rešenjima u oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja i pametnog urbanog razvoja, jer samo kroz ozbiljno planiranje i odgovornu politiku možemo da nastavimo da gradimo modernu i uspešnu zemlju.

Tokom foruma imaću brojne susrete sa svetskim zvaničnicima, predstavnicima međunarodnih organizacija i kompanija, sa ciljem da obezbedimo nove investicije, partnerstva i dodatne prilike za napredak i još bolju budućnost Srbije", napisao je predsednik na Instagramu.

Vučić će, nakon ceremonije otvaranja, prisustvovati obraćanjima domaćina, najviših zvaničnika Ujedinjenih nacija (UN), predstavnika istaknutih globalnih kompanija, kao i vodećih svetskih aktera civilnog društva u oblasti održivog razvoja.

Predviđeno je da se obrate Alijev i Rosbah, a biće emitovane i video poruke generalnog sekretara UN Antonia Gutereša i predsednice Generalne skupštine UN Analene Berbok.

Predsednik Vučić će se potom obratiti u okviru centralnog dela Foruma koji okuplja šefove država i vlada.

Na marginama skupa, predsednika Vučića očekuje niz susreta i razgovora sa brojnim zvaničnicima.

Ovogodišnji skup okuplja više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja, među kojima su šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva.

Predsednik Vučić stigao je juče u u Baku, gde se sastao sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, a potom i sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija.

Autor: D.Bošković