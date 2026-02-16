Starović: Aktivno prisustvo Srbije na jednom od najznačajnijih globalnih foruma (FOTO)

Ministar za evropske integracije, Nemanja Starović, učestvovao je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, gde je imao niz bilateralnih susreta.
Tokom učešća na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, ministar za evropske integracije @starovicn imao je niz bilateralnih susreta sa političkim i poslovnim liderima iz različitih delova sveta. Razgovori su bili usmereni na aktuelna bezbednosna pitanja, evropsku agendu Srbije i dalje jačanje međunarodne saradnje.
Aktivno prisustvo Srbije na jednom od najznačajnijih globalnih foruma predstavlja potvrdu posvećenosti dijalogu, partnerstvu i očuvanju stabilnosti u regionu i šire.
Autor: Jovana Nerić