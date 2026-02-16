AKTUELNO

Starović: Aktivno prisustvo Srbije na jednom od najznačajnijih globalnih foruma (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/MSP ||

Ministar za evropske integracije, Nemanja Starović, učestvovao je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, gde je imao niz bilateralnih susreta.

Tokom učešća na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, ministar za evropske integracije @starovicn imao je niz bilateralnih susreta sa političkim i poslovnim liderima iz različitih delova sveta. Razgovori su bili usmereni na aktuelna bezbednosna pitanja, evropsku agendu Srbije i dalje jačanje međunarodne saradnje.

Aktivno prisustvo Srbije na jednom od najznačajnijih globalnih foruma predstavlja potvrdu posvećenosti dijalogu, partnerstvu i očuvanju stabilnosti u regionu i šire.

