STAROVIĆ: Beskranje su krokodilske suze koje proliva Marinka Tepić, pokušavajući da za ubistvo Olivera Ivanovića okrivi predsednika Srbije

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović reagovao je na nedavne tvrdnje Marinke Tepić u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića.

„Beskranje su krokodilske suze koje proliva Marinka Tepić, pokušavajući da za ubistvo Olivera Ivanovića okrivi predsednika Srbije, kao vrhunac njegove dehumanizacije, ali i da tim činom abolira stvarne počinioce ovog gnusnog zločina. Ne sećam se da je ikada uputila ijednu reč podrške Oliveru Ivanoviću i njegovoj porodici dok je čamio u albanskom kazamatu, štrajkovao glađu i borio se za elementarna ljudska prava. Eto koliko joj je zaista stalo do Olivera i svih progonjenih Srba na Kosovu i Metohiji.“

Starović ističe da je važno razlučiti prave motive i odgovornost, naglašavajući da političke manipulacije ne smeju da zasene istinu o zločinima i patnjama nevinih.

Бескрајно су ружне крокодилске сузе које пролива Мариника Тепић, покушавајући да за убиство Оливера Ивановића некако окриви председника Србије, као врхунац његове дехуманизације, али и да тиме аболира стварне починиоце овог гнусног злочина.



Autor: D.Bošković