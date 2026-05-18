Đurđević u Taškentu: Otvaramo novo poglavlje odnosa Srbije i Uzbekistana

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Milica Đurđević Stamenkovski, koja u Taškentu predvodi državnu delegaciju Republike Srbije na Međunarodnom samitu posvećenom budućnosti tržišta rada, demografskim izazovima i globalnom ekonomskom razvoju, poručila je da odnosi Srbije i Uzbekistana ulaze u novu istorijsku fazu, sa jasnom ambicijom da Beograd i Taškent u narednom periodu uspostave strateško partnerstvo kao najviši nivo državnih i diplomatskih odnosa između dve prijateljske zemlje.

Ministarka je istakla da je nakon posete predsednika Republike Srbije Uzbekistanu otvoreno novo poglavlje u odnosima dve države, zasnovano na političkom poverenju, zajedničkoj viziji razvoja i konkretnim potencijalima za saradnju u oblastima savremenih tehnologija i veštačke inteligencije, poljoprivrede i tržišta rada.

„Srbija danas gradi snažna partnerstva sa državama koje imaju jasnu viziju razvoja, modernizacije i nacionalnog jačanja. Uzbekistan, kao kapija Centralne Azije i jedna od najbrže rastućih ekonomija ovog dela sveta, za Srbiju predstavlja prirodnog i strateški važnog partnera“, poručila je ministarka Đurđević Stamenkovski.

Poseban akcenat tokom samita bio je posvećen demografskoj politici, podršci porodici i dugoročnoj stabilnosti društva. Ministarka je istakla da Uzbekistan predstavlja primer države koja dosledno neguje porodične vrednosti i sistemski ulaže u mlade, imajući u vidu da čak 68 odsto ukupne populacije čine građani mlađi od 36 godina.

„To su iskustva koja su za Srbiju dragocena. Razgovarali smo o modelima kako države mogu da grade demografsku otpornost, kako da osnažuju porodicu, zadrže mlade ljude, podstiču natalitet i stvaraju uslove da razvoj jedne zemlje počiva na snažnim generacijama koje dolaze“, naglasila je ministarka.

Govoreći na samitu u Taškentu, ministarka je predstavila rezultate koje je Srbija ostvarila u prethodnom periodu, ističući da naša zemlja danas beleži rekordno nisku nezaposlenost, da je po prvi put u svojoj istoriji dobila investicioni kreditni rejting, da sprovodi najveći infrastrukturni ciklus u modernoj istoriji, kao i da je prva u regionu usvojila strategiju razvoja veštačke inteligencije i osnovala specijalizovani institut u toj oblasti.

„U vremenu velikih globalnih promena, Srbija pokazuje da država koja čuva svoj nacionalni identitet, jača porodicu, ulaže u znanje, tehnologiju i ljude, može istovremeno da bude ekonomski uspešna, politički stabilna i međunarodno poštovana. Upravo na tim temeljima želimo da gradimo i novo poglavlje odnosa sa Uzbekistanom — u interesu budućih generacija, razvoja naših država i stabilnosti šireg regiona“, poručila je ministarka Đurđević Stamenkovski.