VUČIĆ PRIMIO FATAHA MAHRAZA U OPROŠTAJNU POSETU: Srbija visoko ceni iskreno prijateljstvo i dugogodišnju saradnju sa Alžirom (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Narodne Demokratske Republike Alžir Fataha Mahraza.

- Zahvalio sam ambasadoru Alžira na posvećenom radu i doprinosu jačanju odnosa naših dveju zemalja, uz želje za uspeh u daljoj diplomatskoj karijeri. Srbija visoko ceni iskreno prijateljstvo i dugogodišnju saradnju sa Alžirom, zasnovanu na međusobnom poštovanju, poverenju i tradicionalno dobrim odnosima još iz vremena Pokreta nesvrstanih - napisao je Vučić na Instagramu.

Razgovarali smo o daljem unapređenju političkog dijaloga i ekonomske saradnje, a posebno sam naglasio važnost jačanja privrednih veza i razmatranja novih mogućnosti za obostrane investicije, imajući u vidu značajnu geostratešku poziciju naših zemalja kao važnih čvorišta u svojim regionima, dodao je on.

- Posebno sam istakao zahvalnost Alžiru na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Uveren sam da ćemo i u budućnosti nastaviti da razvijamo sveukupnu saradnju u duhu tradicionalnog prijateljstva naših naroda - podvukao je Vučić.

Autor: A.A.