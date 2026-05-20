VAŽAN JUBILEJ U PALATI SRBIJA: Predsednik Vučić danas na obeležavanju 15 godina programa 'Svet u Srbiji'

Izvor: Pink.rs/Tanjug

U Beogradu će danas svečano biti obeležena 15. godišnjica uspešnog sprovođenja programa „Svet u Srbiji“, a ovom značajnom jubileju prisustvovaće i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Svečanost je zakazana za 12.00 časova i biće održana u zgradi Palate „Srbija“.

Šta je program „Svet u Srbiji“?

Projekat „Svet u Srbiji“ predstavlja strateški program stipendiranja koji stranim studentima omogućava učenje srpskog jezika, kao i upis i studiranje na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija.

Ko ima pravo na stipendije? Ovaj program je namenjen kandidatima iz država članica i država posmatrača Pokreta nesvrstanih zemalja, čime Srbija nastavlja da neguje tradicionalna prijateljstva i jača kulturnu i obrazovnu saradnju širom sveta.

Tokom prethodnih deceniju i po, stotine mladih ljudi iz celog sveta dobilo je priliku da se obrazuje na srpskim univerzitetima i postanu svojevrsni ambasadori naše zemlje u svetu.

