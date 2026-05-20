POSLEDNJE PRIPREME PRED ISTORIJSKI PUT U KINU! Vučić se sastao sa Li Mingom: To će biti najznačajnija poseta u mojoj političkoj karijeri (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Narodne Republike Kine Li Minga uoči predstojeće posete toj zemlji i istakao da se raduje ponovnom susretu sa predsednikom Si Đinpingom kao i da podrška i prijateljstvo koje je pokazao prema našoj zemlji ostaju trajno svedočanstvo čeličnih veza između Srbije i Kine.

Vučić je naveo da se obavljaju poslednje pripreme pred njegovu predstojeću posetu Narodnoj Republici Kini i da će ona bez ikakve sumnje, biti najznačajnija poseta u njegovj političkoj karijeri.

- Posebno sam istakao da je za Srbiju od izuzetnog značaja da gradi snažna partnerstva sa prijateljskim državama koje poštuju našu samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put u vremenima dubokih globalnih promena, kada se svet suočava sa ekonomskim pritiscima, bezbednosnim izazovima i sve izraženijom neizvesnošću - naveo je Vučić u svojoj najnovijoj oblavi na Instagram nalogu buducnostsrbijeav.

Vučić je naglasio da se posebno raduje ponovnom susretu sa predsednikom Si Đinpingom, i da mu je beskrajno zahvalan na ogromnoj časti i privilegiji da ponovo bude njegov gost, kao i na svemu što je učinio za Srbiju i naš narod.

- Istakao sam da podrška i prijateljstvo koje je pokazao prema našoj zemlji ostaju trajno svedočanstvo čeličnih veza između Srbije i Kine, ali i dubokog međusobnog poverenja koje je utkano u poštovanje našeg naroda prema velikom kineskom narodu i koje će ostati snažan temelj za generacije koje dolaze - ukazao je Vučić.

Autor: A.A.