'OTVOREN I DOBAR RAZGOVOR' Vučić sa Zelenskim o važnim temama: Mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

- Otvoren i dobar razgovor sa predsednikom Zelenskim o bilateralnim odnosima naših zemalja, evropskom putu Srbije i Ukrajine, kao i mogućnostima za dodatno unapređenje ekonomske saradnje i povezivanja u oblastima od zajedničkog interesa, uključujući i razgovore o zaključenju sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Ukrajine - napisao je Vučić na Instagramu.

U tom kontekstu, tema je bila i sutrašnja poseta Tarasa Kačke, potpredsednika Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije i trgovinskog predstavnika Ukrajine, koja će predstavljati važan korak u daljem jačanju saradnje između naših zemalja, dodao je.

- Razgovarali smo i o značaju dijaloga, međusobnog razumevanja i odgovornog pristupa u rešavanju problema, uz saglasnost da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet. Potvrdili smo opredeljenost za dalje unapređenje bilateralnih odnosa kroz otvoren dijalog, međusobno poštovanje i jačanje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, uz akcenat na ekonomskoj saradnji kao osnovi za dugoročan razvoj i stabilnost - poručio je predsednik.

Autor: Iva Besarabić