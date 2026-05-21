Ana Brnabić na forumu GLOBSEC 2026 u Pragu

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić boraviće u zvaničnoj poseti Češkoj Republici, gde će učestvovati na prestižnom Globalnom bezbednosnom forumu GLOBSEC 2026, koji se ove godine održava u Pragu, saopšteno je iz Skupštine Srbije.

Programom foruma predviđeno je da Brnabić aktivno učestvuje na dva veoma značajna panela:

1. "Uloga jugoistočne Evrope u globalnoj sistemskoj transformaciji"

2. "Novo promišljanje proširenja Evropske unije"

Pored učešća na centralnim panelima foruma, predsednica Narodne skupštine imaće i niz važnih bilateralnih susreta sa brojnim stranim zvaničnicima, kao i sa visokim predstavnicima međunarodnih institucija i vodećih globalnih kompanija.

Tokom boravka u glavnom gradu Češke, Ana Brnabić će održati i zvanični sastanak sa predsednikom Parlamenta Češke Republike, Tomiom Okamurom, na kojem će se razgovarati o jačanju parlamentarne i ekonomske saradnje dveju zemalja.

Autor: D.S.