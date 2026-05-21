AKTUELNO

Politika

Ana Brnabić na forumu GLOBSEC 2026 u Pragu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić boraviće u zvaničnoj poseti Češkoj Republici, gde će učestvovati na prestižnom Globalnom bezbednosnom forumu GLOBSEC 2026, koji se ove godine održava u Pragu, saopšteno je iz Skupštine Srbije.

Programom foruma predviđeno je da Brnabić aktivno učestvuje na dva veoma značajna panela:

1. "Uloga jugoistočne Evrope u globalnoj sistemskoj transformaciji"

2. "Novo promišljanje proširenja Evropske unije"

Pored učešća na centralnim panelima foruma, predsednica Narodne skupštine imaće i niz važnih bilateralnih susreta sa brojnim stranim zvaničnicima, kao i sa visokim predstavnicima međunarodnih institucija i vodećih globalnih kompanija.

Tokom boravka u glavnom gradu Češke, Ana Brnabić će održati i zvanični sastanak sa predsednikom Parlamenta Češke Republike, Tomiom Okamurom, na kojem će se razgovarati o jačanju parlamentarne i ekonomske saradnje dveju zemalja.

Autor: D.S.

#Ana Brnabic

#Politika

#Prag

#ceska

#globsec 2026

#skupstina srbije

#spoljna politika

#tancug

#vesti

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ NA GLOBSEC FORUMU U PRAGU: Predsednik učestvuje u radu Globalnog bezbednosnog foruma

Politika

SUSRET NA NAJVIŠEM NIVOU, BRNABIĆ SUTRA SA KRALJEM DANSKE! Predsednica Narodne skupštine u Kopenhagenu, razgovori o digitalizaciji i zelenoj agendi

Politika

BRNABIĆ DANAS U BRISELU: Učestvuje na Forumu EU o proširenju

Politika

Brnabić danas na Globsec forumu BELTALKS: Govoriće na panelu 'Pokretanje reformi: Parlamenti u srcu transformacije'

Politika

Ana Brnabić u zvaničnoj poseti Ukrajini

Politika

VUČIĆ U PRAGU SA SVETSKIM LIDERIMA: Predsednik učestvuje na Globalnom bezbednosnom forumu, oglasio se iz Praškog zamka! (FOTO)