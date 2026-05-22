U BAZI 'JUG' KOD BUJANOVCA: Sastanak ministra Gašića sa zamenikom pomoćnika generalnog sekretara NATO Hamiltonom

Ministar odbrane istakao je važnost kontinuiranog dijaloga Republike Srbije i NATO

Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa zamenikom pomoćnika generalnog sekretara NATO Kevinom Hamiltonom na marginama multinacionalne taktičke vežbe "NATO-Srbija", u bazi "Jug" kod Bujanovca.

Ministar odbrane istakao je važnost kontinuiranog dijaloga Republike Srbije i NATO-a na svim nivoima po pitanjima od zajedničkog interesa, naglasivši da je Srbija posvećena vojnoj neutralnosti i stvaranju dobrih odnosa sa svim relevantnim međunarodnim subjektima bezbednosti.

On je rekao da naša zemlja ostaje posvećen i kredibilan partner, garant i generator regionalne bezbednosti, opredeljen da održi optimalni nivo saradnje sa NATO pod okriljem programa "Partnerstvo za mir", te dodao da je prioritet Srbije očuvanje stabilnosti na regionalnom planu, nastavak ekonomskog razvoja i rasta, i promocija dijaloga kao osnovnog mehanizma za prevazilaženje otvorenih pitanja.

Ministar Gašić je istakao da poseban značaj za pripadnike naše vojske predstavlja angažovanje u međunarodnim misijama pod okriljem UN i EU za očuvanje mira, kao i učešće na vežbama radi unapređenja operativnih i funkcionalnih sposobnosti i dostizanja standarda neophodnih za angažovanje u multinacionalnim operacijama.

Ministar odbrane rekao je da je današnja vežba rezultat zajedničkog rada, profesionalnosti i uvežbanosti jedinica Vojske Srbije i angažovanih snaga jednog broja zemalja NATO-a i ocenio da je zajednički rad na organizaciji i pripremi ove vežbe protekao na vrlo dobrom nivou.

Osvrnuvši se na aktuelnu političko-bezbednosnu situaciju u regionu ministar Gašić naglasio je da Vojska Srbije ostaje posvećena saradnji sa KFOR, koji predstavlja jedinu legitimnu oružanu formaciju u našoj južnoj Pokrajini te izrazio uverenje da će KFOR nastaviti sa obezbeđenjem sigurnog okruženja za Srbe na prostoru Kosova i Metohije.

