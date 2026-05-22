NAŠA DRŽAVA JE VEOMA SNAŽNA, I U NJOJ NEMA ZAŠTIĆENIH! Predsednik Vučić: Srbija je spremna da se bori protiv kriminala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da je naša država veoma snažna, i da u njoj nema zaštićenih. Predsednik Vučić dodaje da je Srbija je spremna da se bori protiv kriminala.

"Vi živite u gradu koji ima dva miliona stanovnika. Ako mislite da je moguće da u tom gradu nema kriminala, to je nemoguće. Ne postoji takav na svetu", naveo je Vučić gostujući juče na RTS.

Na konstataciju da je "šef policije umešan", kao i da "ne znamo da li je kriv, ali je barem u pritvoru", predsednik je rekao:

"A to vam govori makar jednu stvar, ako ništa drugo. Da je ova država veoma snažna, da ne postoje zaštićeni i da je spremna da se bori protiv kriminala".

Autor: D.Bošković

