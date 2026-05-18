'DRŽAVA POKAZALA DA NEMA ZAŠTIĆENIH' Predsednik Vučić poslao jasnu poruku: U tome se razlikuje država danas u odnosu na državu juče, koju bi oni da nam vrate (VIDEO)

"Država je pokazala da nema zaštićenih", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslavši jasnu poruku.

- Moje pitanje za vas. A koga su to, pošto su se borili protiv njih, ti iz blokaderske vlasti, iz prethodne vlasti, a koga su to uhapsili? Jesu Šarića uhapsili? Ili je Šarić podigao sve svoje hotele od Palića, Zlatibora, Beograda u to vreme? A šta su radili Zvicer i njegov šef? A protiv koga su se to i kako borili? Kao Džajiću i Cvetkoviću što ste stavljali lisice na ruke, a posle toga morali da ih pustite, jer niste imali ništa?

"Znate li koliko je ubistava bilo 2003, recimo, kad su blokaderi bili na vlasti?"

- Država je i po tom pitanju reagovala brzo i pokazala da nema zaštićenih, i da će onako kako tužilac kaže da radi i da postupa.

- U tome se razlikuje država danas u odnosu na državu juče, koju bi oni da nam vrate.

- Znate li koliko je ubistava bilo 2003, recimo, kad su blokaderi bili na vlasti? Ako se ne varam 268. Danas? Četiri puta manje. Pri tome, svako ubistvo ove godine? Razrešeno. A tada smo imali preko 50% nerešenih ubistava. Ubijali svakog dana kog su stigli. Zaključno sa predsednikom Vlade Srbije.

- I vi mi pričate o pravnoj državi?, zaključio je Vučić povodom ubistva u restoranu na Senjaku.

Autor: D.Bošković