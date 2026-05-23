'SRBIJA ODGOVORNO GRADI SVOJE MESTO NA SVETSKOJ MAPI' Ministarka Mesarović zvanično otvorila novu avio-liniju od Beograda do Toronta (FOTO)

Ministarka privrede i potpredsednica Vlade Srbije Adrijana Mesarović svečano je otvorila direktnu liniju nacionalne avio-kompanije "Er Srbija" koja saobraćaja od Beograda do Toronta.

Nova linija predstavlja ponovo uspostavljenu, važnu vezu između Srbije i Kanade, u kojoj živi skoro 100.000 ljudi poreklom iz naše države. Upravo je u Torontu najveća zajednica Srba u ovoj zemlji.

-Današnjim uspostavljanjem direktne avio-linije Beograd–Toronto, Srbija se još snažnije povezuje sa svetom! Ovo je veliki i važan korak za našu zemlju, našu ekonomiju i našu dijasporu, jer ova linija povezuje ljude, porodice, poslovanje, investicije i nove razvojne prilike.

Beograd je sve značajnije međunarodno saobraćajno čvorište, a Srbija država koja sigurno i odgovorno gradi svoje mesto na svetskoj mapi.

Posebne čestitke nacionalnoj avio-kompaniji Er Srbija, simbolu moderne, uspešne i snažne Srbije, koja danas povezuje Beograd sa najvažnijim svetskim destinacijama.

Zahvaljujući viziji i politici predsednika Aleksandra Vučića, Srbija danas gradi nove ekonomske i razvojne mostove sa svetom, jača svoj međunarodni položaj i otvara nove prilike za svoje građane i razvoj privrede - navela je ministarka Mesarović.

Autor: Jovana Nerić