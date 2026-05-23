'SVI KOJI SU NAPALI POLICIJU BIĆE IDENTIFIKOVANI I PROCESUIRANI!' Oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu nakon brutalnog napada blokadera!

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da će svi koji su nakon javnog okupljanja na Slavija napali policijske službenike biti identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom.

"Svi koji su večeras nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup, biće identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu najoštrije osuđuje ovakve napade i upozorava da napadi na pripadnike policije predstavljaju krivično delo.

