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UHAPŠENA TROJICA DRŽAVLJANINA KINE: Napali policajce na Novom Beogradu i naneli im povrede

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/SAŠKA DROBNJAK ||

U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu juče su dovedena tri uhapšena državljanina Kine C. H. (39) X. Z. ( 36) i W.Z. (35), koji se sumnjiče da su napali policijske službenike PS Novi Beograd i naneli im telesne povrede.

- Osumnjičenima se stavlja na teret da su u saizvršilaštvu izvršili krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, jer su 02. avgusta u Beogradu, na teritoriji Novog Beograda napali službena lica u vršenju poslova javne bezbednosti-policijske službenike PS Novi Beograd i naneli im telesne povrede, nakon čega su savladani od strane policijskih službenika - saopšteno je iz tužilaštva.

Iznoseći svoju odbranu pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, kako se dodaje, osumnjičeni C.H., X.Z. i W.Z., su negirali izvršenje krivičnog dela koje im se stavlja na teret.

- Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenima C.H., X.Z. i W.Z.. - saopšteno je.

Autor: Iva Besarabić

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