Predsednik SNS Miloš Vučević sastao se danas u Pekingu sa Cai Ćijem, članom Stalnog komiteta Politbiroa CK KPK (FOTO)

Tokom srdačnog razgovora potvrđeni su izuzetni odnosi Srbije i Kine, kao i saradnja SNS i KPK, zasnovana na međusobnom poverenju i čeličnom prijateljstvu koje su izgradili predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Si Đinping.

Vučević je naglasio da je Srbija bila i da će uvek biti dosledna politici jedne Kine, kao i poštovanju njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, ističući da Srbija ceni podršku koju Kina pruža Srbiji po pitanju Kosova i Metohije, koje je naše najvažnije nacionalno pitanje.

Posebno je istaknuto da je Kina danas najveći investitor u Srbiji i jedan od ključnih partnera u ekonomskom razvoju naše zemlje. S tim u vezi Kina je Srbiji pomogla u prelomnim trenucima ekonomskog ozdravljenja i ekonomskog rasta srpske države.

Vučević je poručio da će za SNS velika čast biti potpisivanje memoranduma o nastavku saradnje sa KPK, posebno jer će taj dokument biti potpisan u prisustvu predsednika Vučića i predsednika Sija. "To nas dodatno obavezuje. Obećavamo da ćemo jačati saradnju između naše dve partije, a za saradnja će biti jedan od vodećih stubova Zajednice sa zajedničkom budućnošću Srbije i Kine u novoj eri", poručio je Vučević.

Tanjug Tanjug Tanjug Previous Next

Autor: Jovana Nerić