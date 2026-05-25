SNS I KOMUNISTIČKA PARTIJA KINE POTPISALE MEMORANDUM U PEKINGU: Dodatno učvršćeno čelično prijateljstvo dve zemlje (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: D. Goll ||

U Pekingu je danas potpisan Memorandum o saradnji između Srpske napredne stranke i Komunističke partije Kine, čime je dodatno učvršćeno čelično prijateljstvo Srbije i Kine i potvrđen zajednički kurs saradnje koji su postavili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping.

Polazeći od principa izgradnje zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, SNS i KPK konstatovale su da međupartijska saradnja predstavlja jedan od najvažnijih stubova ukupnih odnosa dve zemlje. Današnji sporazum predstavlja nastavak dogovora naših lidera, ali i dokaz da su prvi jasno definisani ciljevi saradnje uspešno realizovani.

Srpska napredna stranka danas ulazi u novu fazu odnosa sa Komunističkom partijom Kine, koja podrazumeva praktičnu primenu iskustava, znanja i modela uspešnog upravljanja koje smo imali priliku da upoznamo kroz saradnju sa KPK. Naš najvažniji međunarodni oslonac kada je reč o partijskoj saradnji pronašli smo upravo u Kini i u Komunističkoj partiji Kine, zbog čega ćemo ovaj stub zajednice za zajedničku budućnost jačati svakog dana, u interesu srpskog naroda i daljeg razvoja čeličnog prijateljstva Srbije i Kine.

Autor: Jovana Nerić

