VUČEVIĆ U PEKINGU POTPISAO MEMORANDUM O SARADNJI SNS I KPK 'Dodatno smo učvrstili čelično prijateljstvo, ovo je nova faza zajedničke budućnosti'

Lider naprednjaka i savetnik predsednik republike Miloš Vučević potpisao je danas u Pekingu Memorandum o saradnji SNS i Komunističke partije Kine.

- Danas je u Pekingu potpisan Memorandum o saradnji između Srpske napredne stranke i Komunističke partije Kine, čime smo dodatno učvrstili čelično prijateljstvo Srbije i Kine i potvrdili zajednički kurs saradnje koji su postavili predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Si Đinping. Za mene je ovo više od formalnog sporazuma – ovo je nova faza saradnje i prilika da učimo iz iskustava, znanja i modela razvoja koje je Kina uspešno izgradila. Naše čelično prijateljstvo nastavićemo da jačamo svakog dana, u interesu Srbije, našeg naroda i zajedničke budućnosti - napisao je Vučević na Instagramu.

Autor: Jovana Nerić