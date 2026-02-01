NOVI SAD JE STEKAO SLOBODU U ZAJEDNIŠTVU KOJE JE TEMELJ NAPRETKA Vučević: Garant budućnosti su mladi, svim Novosađanima srećan Dan grada

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević čestitao je svim Novosađanima Dan grada.

-Danas je 278. rođendan našeg Novog Sada. Slobodu je stekao u zajedništvu i ono je temelj napretka, kulture i otvorenosti našeg grada. To je i zavet koji ostavljamo za budućnost. A garant te budućnosti u slobodi i zajedništvu su upravo naši mladi, poput ovogodišnjeg dobitnika Februarske nagrade, desetogodišnjeg šahiste Leonida Ivanovića. Želim mu da bude veliki šampion i još veći čovek!

Svim Novsađanima čestitam Dan grada Novog Sada! Neka živi naš Novi Sad, naša Srpska Atina!

Autor: Dalibor Stankov