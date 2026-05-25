'ORDEN PRIMAM U IME JEDNOG BROJČANO MALOG, ALI PONOSITOG NARODA' Ovim rečima se Vučić obratio Siju nakon što mu je uručio odlikovanje

Predsednik Kine Si Đinping odlikovao je danas u Pekingu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ordenom prijateljstva, koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane.

Predsednik Vučić, nakon što je primio orden zahvalio se predsedniku Siju.

- Poštovani predsedniče Si, dragi prijatelju, izuzetna mi je čast i izvanredna radost da u svoje ime i u ime Republike Srbije ponesem ovo najviše odlikovanje, Orden prijateljstva od velikog prijatelja, u najsvečanijoj prilici istorijske posete. Ovaj orden primam ne samo u svoje ime, iako sam najponosniji čovek danas, primam u ime jednog brojčano malog naroda, ali ponositog, dostojanstvenog, u ime srpskog naroda i svih drugih građana Srbije, koji su vekovima se borili za svoju slobodu i voleli slobodu više od svega - kazao je predsednik, pošto mu je uručeno odlikovanje.

Ovaj orden ustanovljen je u skladu sa Zakonom Narodne Republike Kine o nacionalnim medaljama i nacionalnim počasnim titulama, koji je stupio na snagu 1. januara 2016. godine, a dodeljuje se strancima koji su dali izuzetan doprinos socijalističkoj modernizaciji Kine, promovisali međunarodnu razmenu i saradnju sa Kinom i čuvale svetski mir.

Prva ceremonija dodele održana je 2018. godine, a ruski predsednik Vladimir Putin postao je prvi dobitnik.

Među kasnijim dobitnicima bile su ugledne ličnosti iz Kine i inostranstva, poput prvog predsednika Kazahstana Nursultana Abiševiča Nazarbajeva, kubanskog lidera Raula Kastra Rusa.

