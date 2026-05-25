'VUČIĆ NIKADA NIJE OKLEVAO DA GLASNO GOVORI' Moćne reči predsednika Sija na dodeli Ordena prijateljstva srpskom predsedniku

Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću odlikovanje je dodelio predsednik Kine Si Đinping.

- Predsednik Vučić nikada nije oklevao da glasno govori i da Kini daje najodlučniju i nepokolebljivu podršku. On je osvojio poštovanje kineskog naroda. U prethodnim godinama predsednik Vučić i ja smo se sastali 12 puta - kazao je Si Đinping na ceremoniji dodele odlikovanja.

Orden prijateljstva je najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane. Ustanovljen je u skladu sa Zakonom Narodne Republike Kine o nacionalnim medaljama i nacionalnim počasnim titulama, koji je stupio na snagu 1. januara 2016. godine, dodeljuje se strancima koji su dali izuzetan doprinos socijalističkoj modernizaciji Kine, promovisali međunarodnu razmenu i saradnju sa Kinom i štitili svetski mir.

Orden je prvenstveno zlatne i plave boje. Značka sadrži elemente kao što su golub mira, globus, rukostiskanje i lotos. Lanac od trake sadrži tradicionalne motive, uključujući kineski čvor, japansku rodeju i božur.

Odlikovanje je u potpunosti ručno izrađeno tehnikama poput filigranske intarzije i kloazone tehnike, simbolizujući prijateljstvo, solidarnost i zajednički razvoj između Kine i drugih naroda.

Putin prvi laureat – među dobitnicima ugledne ličnosti

Inauguralna ceremonija dodele nagrade održana je 8. juna 2018. godine u Zlatnoj dvorani Velike narodne sale, a ruski predsednik Vladimir Putin postao je prvi dobitnik.

Među dobitnicima bile su ugledne ličnosti iz Kine i inostranstva, poput prvog predsednika Kazahstana Nursultana Abiševiča Nazarbajeva, kubanskog lidera Raula Kastra i tajlandske princeze Maha Čakri Sirindhorn.

Autor: S.M.