ORDEN PRIJATELJSTVA POSVEĆUJEM GRAĐANIMA SRBIJE! Vučić: Voleo bih da ga čuvaju moja deca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Orden prijateljstva, najviše odlikovanje koje NR Kina dodeljuje stranim državljanima, kojim ga je odlikovao predsednika Kine Si Đinping, nije nagrada samo njemu, već je to nagrada pre svega narodu Srbije.

- Ono što je nama dalo, rekao bih, posebnu snagu ovde, to je kada se pojavite sa predsednikom Sijem i kada predsednik Si onako govori o vama i kada vam dodeli taj orden, onda vam se vrata širom otvaraju - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje šta Orden prijateljstva znači za njega, državu i građane Srbije, Vučić je rekao da je to veliki uspeh.

- Tri dana smo prva vest u svim kineskim medijima, ne mi - Srbija. Srbija je prva i najvažnija vest u zemlji od milijardu i po stanovnika, u zemlji koja ekonomski najbrže raste. Ja mislim da smo postigli ogroman uspeh, beskrajno sam srećan - rekao je Vučić za Javni servis.

Dodao je da je Orden prijateljstva posvetio građanima Srbije.

- Voleo bih da taj orden uvek čuvaju moja deca. Zaslužili su i zbog podrške koju su mi davali i Danilo, i Milica, i mali Vukan i za sve kroz šta su prošli u jednom teškom periodu i nadam se da su bar malo ponosni na svog oca, bar upola onoliko koliko sam ja ponosan na njih i koliko sam im zahvalan za svu ljubav koju su mi u ovom periodu davali -rekao je Vučić.

Autor: S.M.