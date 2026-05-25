SUVO ZLATO I ĆIRILICA U PEKINGU: Pogledajte kako izgleda Orden prijateljstva koji je Si uručio Vučiću! (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić odlikovan je danas u Pekingu najvišim kineskim državnim priznanjem za strance – "Ordenom prijateljstva" Narodne Republike Kine. Ukaz o dodeli ovog prestižnog odlikovanja lično je potpisao predsednik Kine Si Đinping.

Na ekskluzivnim fotografijama iz Pekinga vidi se zvanični tekst ukaza na srpskom jeziku ispisan ćirilicom, kao i na kineskom pismu, u kojima se navode detaljni razlozi za dodelu ovog priznanja:

"Zakonom o državnim odlikovanjima i državnim počasnim zvanjima Narodne Republike Kine, ovim se dodeljuje 'Orden prijateljstva' Narodne Republike Kine predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, u znak priznanja za njegove dugoročne zasluge i važne doprinose na razvoju prijateljstva i sveobuhvatnog strateškog partnerstva Kine i Srbije, kao i unapređenju izgradnje Zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri", navodi se u zvaničnom tekstu ukaza predsednika Si Đinpinga.

Sam orden predstavlja remek-delo primenjene umetnosti i izrađen je sa neverovatnim detaljima u zlatnim i plavim tonovima, a simbolizuje neraskidive veze i čelično prijateljstvo dva naroda. Na centralnom medaljonu ordena istaknuti su simboli mira i zajedništva, dok je lanac ukrašen tradicionalnim kineskim motivima.

Ovo odlikovanje predstavlja krunu političkih i ekonomskih odnosa Beograda i Pekinga, a uručeno je tokom zvanične državne posete predsednika Srbije Kini.

Autor: D.S.