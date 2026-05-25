Vulin: Čestitam predsedniku Vučiću, orden je dokaz da Srbiju poštuju slobodne zemlje

Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, čestitao je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću Orden prijateljstva koji mu je uručio Si Đinping.

"Čestitam predsedniku Aleksandru Vučiću Orden prijateljstva dobijen od strane predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga. Orden je priznanje i predsedniku i Srbiji i još jedan dokaz da Srbiju poštuju slobodne zemlje. Poštovanje koje je Srbiji ukazano u Kini neće nikada biti ukazano u Briselu. Srbija treba da zna gde su joj prijatelji a Srbi su narod koji svako poštovanje ali i svako nepoštovanje ume da vrati", poručio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

Autor: Jovana Nerić