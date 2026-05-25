AKTUELNO

Politika

Vulin: Čestitam predsedniku Vučiću, orden je dokaz da Srbiju poštuju slobodne zemlje

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ (STF) ||

Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, čestitao je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću Orden prijateljstva koji mu je uručio Si Đinping.

"Čestitam predsedniku Aleksandru Vučiću Orden prijateljstva dobijen od strane predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga. Orden je priznanje i predsedniku i Srbiji i još jedan dokaz da Srbiju poštuju slobodne zemlje. Poštovanje koje je Srbiji ukazano u Kini neće nikada biti ukazano u Briselu. Srbija treba da zna gde su joj prijatelji a Srbi su narod koji svako poštovanje ali i svako nepoštovanje ume da vrati", poručio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vulin

#Aleksandar Vučić

#orden prijateljstva

#čestitka

POVEZANE VESTI

Politika

Vulin: Čestitam, ovo je pobeda samo Aleksandra Vučića i SNS-a

Politika

'VUČIĆ NIKADA NIJE OKLEVAO DA GLASNO GOVORI' Moćne reči predsednika Sija na dodeli Ordena prijateljstva srpskom predsedniku

Politika

Tokajev uručio Vučiću Orden zlatnog orla: Najviše odlikovanje Kazahstana

Politika

Vulin čestitao Dan Vojske Srbije

Politika

VULIN O ROTU I 24 POSLANIKA EP: Srbi vole slobodu, zato će ih svaki pokušaj porobljavanja Srbije od strane EU samo više udaljiti od EU

Politika

Aleksandar Vulin čestitao Međunarodni praznik rada