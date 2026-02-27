Tokajev uručio Vučiću Orden zlatnog orla: Najviše odlikovanje Kazahstana

Predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev uručio je danas predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću Orden zlatnog orla, na ceremoniji održanoj u predsedničkoj palati Akorda u Astani.

Orden zlatnog orla je najviše državno odlikovanje Kazahstana, a dodeljuje ga predsednik Kazahstana.

Ustanovljen 1995. godine, orden se dodeljuje šefovima država i vlada, kao i građanima Kazahstana i bivšeg Sovjetskog Saveza, u znak priznanja za njihov izuzetan doprinos razvoju prijateljskih odnosa između naroda Kazahstana i drugih naroda.

Do sada je ovaj orden dodeljen predsedniku Kine Si Đinpingu, predsedniku Uzbekistana Šavkatu Mirzijojevu, predsedniku Azerbejdžana Ilhamu Alijevu, premijeru Jermenije Nikoli Pašinjanu, kralju Jordana Abdulahu II.

Prethodno su Vučić i Tokajev održali bilateralni sastanak, nakon čega je, uz učešće dvojice predsednika, održan i sastanak dveju delegacija.

Predsedniku Vučiću je u predsedničkoj palati u Astani priređen svečani doček uz najviše državne počasti i intoniranje himne dve zemlje.

Srbija i Kazahstan razmeniće danas 10 memoranduma o saradnji u oblasti zdravstva, pravosuđa, kulture, nauke i IT sektora, a biće usvojena i zajednička izjava predsednika Vučića i predsednika Tokajeva.

Nakon toga, biće održana zajednička konferencija za medije predsednika Vučića i predsednika Tokajeva.

Autor: Pink.rs