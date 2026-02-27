TOKAJEV ĆE VUČIĆA ODLIKOVATI ORDENOM ZLATNOG ORLA: Za srpskog predsednika najviše odlikovanje koje postoji u Kazahstanu

Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću biće u Astani dodeljen Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Republike Kazahstan.
Predsednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev će Vučića odlikovati najvišim ordenom koji postoji u Kazahstan.
Vučić se ranije danas sastao sa Tokajevom, a na sastanku su, kako je naveo, sumirani rezultate dosadašnje saradnje i određene smernice za dalje jačanje sveobuhvatne bilateralne saradnje.
- Veličanstveni doček koji mi je priredio predsednik Tokajev za mene je ne samo čast i retka privilegija, već i posebna obaveza da učinim sve na jačanju odnosa sa Kazahstanom - naveo je predsednik Vučić na Instagramu.
