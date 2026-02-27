NAŠE PRIJATELJSTVO JE ISKRENO VUČIĆ IZ ASTANE: Kazahstan ima divnu budućnost, dobićemo resurse po nižim cenama!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Kazahstana Kasimom-Žomartom Tokajevim u predsedničkoj palati Akorda u Astani.

9:10 Obraćanje Vučića

- Beskrajno sam zahvalan na izuzetnom gostoprimstvu. Više puta sam bio, svaki put kad dođem vidim ogroman napredak zahvaljujući vašem mudrom rukovođenju. Kazahstan ima divnu budućnosti, možemo puno da učimo od vas. Naše prijateljstvo je iskreno, temelj razvijanja naših budućih odnosa - kazao je Vučić u obraćanju.

Posebno u oblasti vojne saradnje i veštačke inteligencije možemo da ostvarimo dobru saradnju, dodao je.

- Želim u jednoj posebnoj oblasti da vas zamolim da nas obučite, reč je o specijalnim jedinicima, sa oduševljenjem sam primetio da je Kazahstan ubedljivo najbolji u svetu. Naši momci su se dobro držali, kazahstanski momci i devojke nikad ne promašuju. To je takav nivo automatizma da bih voleo da nas naučite i da otvorimo tu vrstu saradnje.

Verujem da hrabri potezi predsednika Tokajeva na izgradnji infrastrukture će značiti i za Srbiju u budućnosti, kazao je predsednik.

- Iz domena rudarstva i energetike možemo da dobijamo po nižim cenama. Želim Kazahstanu mnogo uspeha u budućnosti, čestitam Vama gospodine predsedniče, Vaša politika mira i dobrih odnosa sa svima je politika koju je teško voditi ali je u najboljem interesu Kazahstana i svih prijatelja, samim tim i Srbije. Hvala što ste prihvatili učešće na Ekspo, hvala što poštujete teritorijalni integritet Srbije. Osećam se ovde kao kod kuće - rekao je Vučić.

08: 40 - Tokajev uručio Vučiću Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Kazahstana

Predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev uručio je danas predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću Orden zlatnog orla, na ceremoniji održanoj u predsedničkoj palati Akorda u Astani.

08:20 - Počeo plenarni sastanak delegacija Srbije i Kazahstana u Astani

U predsedničkoj palati Akorda u Astani počeo je plenarni sastanak delegacija Srbije i Kazahstana, a sastanku prisustvuju i predsednici dve zemlje Aleksandar Vučić i Kasim-Žomart Tokajev.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su i ministarka trgovine Jagoda Lazarević,ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović i državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nenad Miloradović.

Posle plenarnog sastanka, dve strane razmeniće 10 memoranduma o saradnji u oblasti zdravstva, pravosuđa, kulture, nauke i IT sektora, a biće usvojena i zajednička izjava predsednika Vučića i predsednika Tokajeva.

Predsedniku Vučiću će potom biti dodeljen Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Republike Kazahstan, a biće održana i zajednička konferencija za medije predsednika Vučića i predsednika Tokajeva.

08: 00 - Predsednik Vučić se oglasio nakon sastanka sa Tokajevim.

07:01 - Za predsednika Vučića priređen svečani doček uz najviše državne počasti i intoniranje himni dve zemlje.

Program posete

Posle sastanka dvojice lidera, uslediće plenarni sastanak dve delegacije, kao i razmena potpisanih bilateralnih dokumenata.

Dve strane razmeniće 10 memoranduma o saradnji u oblasti zdravstva, pravosuđa, kulture, nauke i IT sektora, a biće usvojena i zajednička izjava predsednika Vučića i predsednika Tokajeva.

Predsedniku Vučiću biće dodeljen Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Republike Kazahstan, a potom će biti održana i zajednička konferencija za medije predsednika Vučića i predsednika Tokajeva.

Vučić će se kasnije sastati i sa predsednikom Vlade Republike Kazahstan Olžasom Bektenovim u zgradi Vlade.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su i ministarka trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović.

Vučić boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Kazahstanu na poziv Tokajeva, koji je sinoć za predsednika Vučića priredio večeru u svojoj rezidenciji.

