Vulin: Čestitam, ovo je pobeda samo Aleksandra Vučića i SNS-a

Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin čestitao je pobedu na lokalnim izborima Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci.

- Čestitam predsedniku Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci pobedu posle mučne godine obojene revolucije. Ovo nije pobeda Vlade Srbije kao ni pobeda nas iz koalicije, ovo je pobeda samo Aleksandra Vučića i SNS-a i ja im čestitam. Nadam se da će osnaženi ovom pobedom zauzeti čvršći stav prema onima koji su nasiljem rušili Srbiju i da će preispitati naš odnos prema državama i savezima koji su oslabili našu državu i ugrozili naš narod na Kosovu i Metohiji. Pobeda je izborena u teškim uslovima i zato je još vrednija - poručio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin čestitajući pobedu na lokalnim izborima Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci.

POVEZANE VESTI

Politika

Pokrajinski odbor Pokreta socijalista Vojvodine: Hvala građanima Novog Bečeja

Politika

Pokret socijalista Aleksandra Vulina čestitao Vučiću i SNS-u: Srbija rekla da neće prihvatiti nasilje umesto izbora i da neće prestati da sama odlučuj

Politika

VUČIĆ: Čestitam starom prijatelju Aleksandru Stubu na pobedi na predsedničkim izborima u Finskoj

Politika

Predsednik Pokreta za Bijeljinu čestitao rođendan naprednjacima: SNS i njen predsednik Vučević zajedno sa Predsednikom Srbije Vučićem su pokazali kako

Politika

Vulin na godišnjici Socijalističke partije Srpske: Uvek verujte u Srpski svet i jedinstvenu srpsku državu

Politika

VULIN O ROTU I 24 POSLANIKA EP: Srbi vole slobodu, zato će ih svaki pokušaj porobljavanja Srbije od strane EU samo više udaljiti od EU