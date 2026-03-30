Stevandić čestitao Vučeviću i Vučiću izbornu pobedu SNS

Predsednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić čestitao je predsedniku Srpske napredne stranke Milošu Vučeviću i predsedniku Srbije i članu Predsedništva SNS Aleksandru Vučiću veliku pobedu SNS na lokalnim izborima u Republici Srbiji.

Dragi prijatelji, čestitam Vam, ne samo na velikoj pobedi vaše liste i partije, već i pobedi nacionalne i patriotske svesti. Pokušaj da se afirmiše blokarderstvo i nasilništvo kao uništavanje nacionalnog, verskog i kulturološkog temelja države bio je uvod i model rušenja države i uništenja naroda. Srećno i u novim pobedama - napisao je Stevandić.

Podsećamo, lista SNS pobedila je u svih deset opština u kojima su u nedelju održani izbori - Boru, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Smederevskoj Palanci i Sevojnu.

Срећно и у новим побједама!https://t.co/T7j0WQJVqd — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) 30. март 2026.

Autor: D.Bošković