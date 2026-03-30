Milenko Mitrović, predsednik Pokreta za Bijeljinu, čestitao pobjedu Srpskoj naprednoj stranci

Predsednik Pokreta za Bijeljinu, Milenko Mitrović, uputio je najsrdačnije čestitke Srpskoj naprednoj stranci na ubedljivoj pobjedi ostvarenoj u 10 lokalnih zajednica na proteklim izborima.

​"Narod je još jednom prepoznao iskrenu i odgovornu politiku koju vodi SNS sa Milošem Vučevićem na čelu, ali i nepokolebljivu borbu predsjednika Republike, Aleksandra Vučića, za mir, stabilnost i srpski narod u celini," istakao je Mitrović.

​On je dodao da ovi rezultati potvrđuju povjerenje građana u politiku koja donosi konkretna rješenja i napredak, te da je jedinstvo srpskog naroda ključ očuvanja naših nacionalnih interesa.

​"Pobeda u ovih 10 zajednica je pobjeda naroda i pobjeda budućnosti. Živela Srbija!" poručio je predsjednik Pokreta za Bijeljinu.

