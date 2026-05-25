'JA SAM PONOSAN, TO JE ZASLUŽILA SRBIJA' Vučić o ordenu: Voleo bih da ga sa ponosom čuvaju i Danilo i Vukan i Milica

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Kine gde je govorio o ordenu kojim ga je odlikovao Si Đinping.

- To je orden koji je zaslužila Srbija. Ja sam posebno ponosan. zahvalan svima, posebno svojoj porodici. Voleo bih da ga sa ponosom čuvaju i Danilo i Vukan i Milica. Čovek radi i bori se za svoju zemlju. To rade zato što im smeta rad. Naravno da sam se osećao posebno, ovo je jedna od dve najveće sile sveta. Ovo je zemlja koja nas je podržala, koja nije priznala nezavisnost KiM. Na kraju, lepo je kada posle mnogo truda i rada dobijete priznanje. Jedan divan i nezaboravan trenutak. Uvek ću biti zahvalan narodu Kine i predsedniku Siju. Morate da se ponašate a verovatno bih sebi dao malo oduška i ponašao se nešto drugačije. Predsednik Si je naglasio na sastanku i rekao da se orden dodeljuje po strogim procedurama. Mislim da je samo predsedniku Putinu lično uručio Si, ja sam drugi. Šta još da doživim - rekao je predsednik.

Autor: Jovana Nerić