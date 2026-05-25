Prosečna plata u Srbiji probila granicu 1.000 evra! Siniša Mali: Ispunićemo obećanje, za godinu i po dana biće 1.400

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali na svom Instagram profilu prokomentarisao je nanjnovije podatke Republičkog zavoda za statistiku o ekonomskim rezultatima.

Odgovorna ekonomska politika nastavlja da daje rezultate, za šta su nam potvrda dobre i važne vesti koje su danas stigle od Republičkog zavoda za statistiku.

Naime, prosečna plata za mart na nivou Srbije iznosila je 121.650 dinara, odnosno 1.036 evra i u odnosu na isti mesec prethodne godine bila je nominalno veća za 12,6 odsto, a realno za 9,5 odsto.

Kada se pogleda period januar-mart, prosečna zarada je bila 118.736 dinara, odnosno 1.011 evra. U odnosu na isti period 2025, prosečna zarada za januar-mart 2026. nominalno je veća za 11,7 odsto, a realno za 8,9 odsto.

Inače, u 2012. godini prosečna neto zarada u Srbiji iznosila je svega 366 eura, što je bilo značajno niže u odnosu na većinu zemalja regiona. U istom periodu prosečna plata u BiH bila je 422 evra, u Crnoj Gori 487 evra, u Severnoj Makedoniji 340 evra, u Albaniji 301 euro. Srbija je tada bila pri samom dnu regionalne lestvice po visini zarada.

Sada u martu , prosečna neto zarada u Srbiji iznosila je 1.036 evra, čime je Srbija dostigla i prestigla deo zemalja regiona. U istom periodu prosečna plata u BiH iznosi 840 evra, u Severnoj Makedoniji 785 evra, dok je u Crnoj Gori 1.027 evra. Takav rast zarada u našoj zemlji odražava značajno unapređenje ekonomskih performansi, tržišta rada i životnog standarda u prethodnih 14 godina.

Dakle, nakon što je po prvi put u istoriji, u decembru 2025. prosečna plata u Srbiji prešla hiljadu evra, vidimo da se taj trend nastavlja i da primanja građana, nastavljaju da rastu u realnom iznosu.

Nastavljamo dalje ka postavljenim ciljevima i ka ispunjenju obećanja koja smo dali. I kao što smo ispunili da će do kraja 2025. godine prosečna plata biti hiljadu evra, tako sada idemo ka cilju da do kraja 2027. prosečna plata dostigne 1.400 evra, a do kraja 2030. godine i 1.700 evra kako je predviđeno Nacionalnom strategijom.

Kada država vodi računa o svojim građanima, rezultati se vide kroz veće plate, penzije, bolji životni standard. Naš cilj je da svaki građanin oseti napredak i sigurnost u svakodnevnom životu i zato zajedno nastavljamo da gradimo još sigurniju i jaču Srbiju i bolju budućnost za svaku porodicu, napisao je Mali.

Autor: Iva Besarabić