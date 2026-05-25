NAJVIŠI ČIN POŠTOVANJA! Kineski predsednik uručio Vučiću medalju prijateljstva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u poseti NR Kini na poziv predsednika te zemlje Si Đinpinga. Danas, drugog dana posete, Vučić se sastao sa Si Đinpingom i razgovara sa njim o ključnim pitanjima.

Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u Pekingu je danas uručena Medalja prijateljstva Narodne Republike Kine koja predstavlja najveći i najviši čin poštovanja koji se ukazuje prema jednom stranom državljaninu, najčešće državniku strane zemlje.

Dodeljuje se za izuzetan doprinos naporima za modernizaciju Kine, te promociju razmene i saradnje između Kine i ostatka sveta, kao i za očuvanje mira u svetu.

- Poštovani predsedniče Si, dragi prijatelju, hvala Vam što smo za deset godina, otkada smo formirali strateško partnerstvo između NR Kine i Srbije, postigli velike i značajne rezultate. Želim na početku Vama da čestitam sprovođenje petogodišnjeg plana po petnaesti put i istovremeno želim da Vas obavestim da je od Vaše prve posete Srbiji 2016. godine i Vaše istorijske posete 2024. godine, Srbija ozbiljno napredovala i hvala Vam što kineske kompanije i kineska preduzeća daju puni doprinos tome.

- Danas u našoj zemlji radi gotovo četrdeset hiljada ljudi u kineskim kompanijama, a četiri od šest prvih izvoznih preduzeća u našoj zemlji dolazi iz NR Kine.

- Beskrajno Vam hvala na tome što zajedno sa nama učestvujete u izgradnji Srbije, što zajednički gradimo specijalizovanu izložbu EXPO, koja bi 2027. godine trebalo da bude najveća priredba u celom svetu.

- Još jedanput hvala i neka živi čelično prijateljstvo Srbije i Narodne Republike Kine!, glase reči koje je predsednik Vučić uputio predsedniku Siju tokom zajedničkog sastanka.

Potpisana 23 dokumenta

12.44 - Ceremonija potpisivanja bilateralnih sporazuma - 23 dokumenta

U toku je ceremonija potpisivanja bilateralnih sprazuma u prisustvu oba predsednika. Reč je o 23 dokumenta.

Na kraju ceremonije, predsednici dveju zemalja su se srdačno rukovali.

