'NIKADA NISMO OKLEVALI U PODRŠCI KINI' Vučić: Govorili smo kako da osnažimo jug Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije posle istorijskog sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

O navodima Sija da nikada nije oklevao u podršci Kini, a blokaderi kažu da ga nema u kineskim medijima, Vučić kaže:

- Nema me taman toliko koliko je njih bilo 200 hiljada. ja nisam verovao da poseta Kineskom zidu može toliko pažnje da izazove. Pomenuli ste jednu mnogo važnu stvar. Šta je to novo u našim odnosima? Govorili smo kako da osnažimo jug Srbije. Verujem da ćemo uskoro moći da obradujemo ljude, sa dolaskom nekih od kineskih kompanija, za najkasnije mesec dana. To znači da najotvorenije razgovaramo. Mi već dosta radimo sa njima, nastavićemo. Počinjemo da razgovaramo o visokim tehnologijama, robotici, veštačkoj inteligenciji... Samo da uđemo u taj lanac snabdevanja provodnicima. Dalje raste poverenje. Dogovorili smo češće konsultacije oko spoljnotrgovinskih tema. Naravno da predsednik Si zna mnogo više od mene posle posete Trampa i Sija. u svim oblastima smo napravili tu vrstu dogovora. Mi verujemo da za neku godinu možemo doći do milion kineskih turista. radićemo vredno, da to na korist građana Srbije uradimo.

Autor: Jovana Nerić