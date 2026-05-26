SAMO DA NAM JE DA OSTANEMO TAKO ZAGLAVLJENI! Brnabić se oglasila posle novih napada na Vučića: Žao mi vas je pomalo kad pomislim koliko mrzite jednog čoveka (FOTO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić uporedila je ekonomske pokazatelje Srbije i Crne Gore, navodeći da su u trenutku dolaska Aleksandra Vučića na vlast plate u Crnoj Gori bile čak 50 odsto više nego u Srbiji.

Kako je istakla, situacija se za samo jednu deceniju potpuno promenila, a njena reakcija je usledila posle teksta lista Vijesti u kom se poredi "ko je bolje prošao posle raspada SJR".

- Kad je Aleksandar Vučić došao na vlast, plate u Crnoj Gori su bile 50 odsto više nego plate u Srbiji. Za samo 10 godina plate u toj i takvoj "zaglavljenoj“ Srbiji su prestigle plate u Crnoj Gori - napisala je Brnabićeva.

Ona je potom nabrojala projekte koji su realizovani prethodnih godina, među kojima su auto-putevi, brze saobraćajnice, brze pruge, klinički centri i naučno-tehnološki parkovi.

Kad je Aleksandar Vučić @avucic došao na vlast, plate u Crnoj Gori su bile 50% više nego plate u Srbiji. Za samo 10 godina plate u toj i takvoj "zaglavljenoj" Srbiji su prestigle plate u Crnoj Gori. Samo da nam je da ostanemo tako zaglavljeni kao u ovih poslednjih 10 godina sa… pic.twitter.com/4DNDbQPkKY — Ana Brnabic (@anabrnabic) 26. мај 2026.

- Samo da nam je da ostanemo tako zaglavljeni kao u ovih poslednjih 10 godina sa preko 600 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, brzim prugama, novim kliničkim centrima, naučno-tehnološkim parkovima, platama najvišim u regionu - poručila je predsednica parlamenta.

Na kraju objave uputila je i direktnu poruku:

- Žao mi vas je pomalo kad pomislim koliko mrzite jednog čoveka samo zato što je uspešniji, marljiviji, hrabriji, posvećeniji. Toliko smo zaglavljeni da vam je svaka druga naslovna strana Aleksandar Vučić - zaključila je Brnabićeva.

Autor: Jovana Nerić